Biden stellt Weichen für die erste Frau an der Spitze der USA

Washington –Die erste Frau an der Spitze der Vereinigten Staaten heißt womöglich Kamala Harris, Susan Rice oder Karen Bass. Oder auch anders. Kommende Woche jedenfalls will der Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Joe Biden, nun endlich seine Vize-Kandidatin vorstellen. Nach Ansicht vieler Insider und Beobachter stellt er damit zugleich die Weichen für die Zukunft im Weißen Haus.

Monatelang waren mehr als ein Dutzend Namen im Umlauf. Bidens Team interviewte Kandidatinnen, durchleuchtete ihre Hintergründe, gab interne Umfragen in Auftrag, analysierte Stärken und Schwächen, wimmelte Fürsprecher ab – und all das unter den Bedingungen der Pandemie.

Von Anfang an gab es in der Partei Stimmen, die forderten, der Job müsse an eine Afroamerikanerin gehen. Minderheiten und Frauen gehören zu den wichtigsten Wählergruppen der Demokraten. Die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt, auf die Trump mit Ignoranz und teils offen feindlich reagiert hat, könnten nun die Parameter endgültig zugunsten einer Schwarzen verschoben haben.

Gerüchtehalber waren zuletzt nur noch zwei bis drei Frauen in der engeren Wahl: Kamala Harris, Senatorin aus Kalifornien, genießt den relativ höchsten Bekanntheitsgrad. Sie war zuvor Justizministerin von Kalifornien und gilt als beißende und disziplinierte Anklägerin, was ihr in einer TV-Debatte gegen Vizepräsident Mike Pence zugutekommen könnte. Allerdings hat Harris ihr Talent im Vorwahlkampf auch gegen Biden eingesetzt, und ihre Bilanz in Kalifornien ist unter Liberalen sehr umstritten.