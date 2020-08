Clubszene ruft zur „Save the Rave“-Demo in Wien

Vertreter der Clubszene rufen am Samstag zu einer „Save the Rave“-Demo in Wien auf. Mit Musikwagen und erwarteten 4.000 Teilnehmern will man einen lautstarken Hilferuf an die Politik adressieren. Denn ohne Unterstützung werde infolge der Coronakrise im Herbst das „große Clubsterben“ nicht nur in der Hauptstadt, sondern in ganz Österreich beginnen, warnten die Veranstalter am Donnerstag.