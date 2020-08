Twitter und Facebook gehen gegen Trump-Video vor

Der Kurzbotschaftendienst Twitter hat das Konto des Wahlkampfteams von US-Präsident Donald Trump wegen einer „Falschinformation“ zur Corona-Pandemie am Mittwoch vorübergehend gesperrt. Dabei handelte es sich um ein Videoausschnitt, in dem der Präsident behauptete, Kinder seien „fast immun“ gegen das Coronavirus. Auch der Online-Dienst Facebook löschte dasselbe Video vom Konto des Präsidenten.

So löschten Facebook und Twitter in der vergangenen Woche ein vom Präsidenten geteiltes Video, in dem Ärzte für den Einsatz des Malaria-Mittels Hydroxychloroquin gegen das Coronavirus warben. Viele Experten und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sehen keinen Nutzen von Hydroxychloroquin bei schweren Corona-Erkrankungen.