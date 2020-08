Obersteirer stürzte in Graz von Dach - schwer verletzt

Ein 19-jähriger Obersteirer ist in der Nacht auf Donnerstag in Graz vom Dach eines sechsstöckigen Mehrparteienhauses in den Innenhof gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Zeugen hatten den Mann über die Dächer in der Brandhofgasse klettern sehen. Der Verunglückte konnte noch nicht befragt werden, er dürfte aber zuvor mit Freunden in der Stadt feiern gewesen sein, wie die Polizei mitteilte.