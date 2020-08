Raiders zwischen Bangen und Vorfreude vor dem Saisonstart

Innsbruck – Die Sportwelt ist wieder eine Kugel – und sie dreht sich nicht nur im Fußball. Im September soll der Startschuss für die neue Saison im österreichischen Basketball fallen, mit an Bord sind die Swarco Raiders. Nach dem vorletzten Platz in Liga zwei, die ohne Absteiger abgebrochen wurde, laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Aber mehr hinter als vor dem Vorhang.

Mit der Verpflichtung von Point Guard Elvis Keric wurde bereits ein Grundstein für die neue Saison gelegt. Der 22-jährige Slowene kommt nach einem Jahr in der vierthöchsten spanischen Liga zurück (20 Spiele/7,8 Punkte pro Spiel für Basket Azuqueca), davor spielte er für die Wörthersee Piraten in Liga zwei groß auf (18,8 Punkte). Keric soll als Spielmacher die Schwächen im Aufbau ausmerzen. „Er kann seine Mitspieler auf ein neues Level heben“, schwärmt der sportliche Leiter Markus Schwab.

Aufgrund der Corona-Pandemie warnt Raiders-Managerin Claudia Nuener zugleich jedoch vor zu großer Euphorie. „Auch uns trifft diese Zeit hart. Aber unser Hauptsponsor Swarco steht hinter uns“, erklärt Nuener. Der Plan, in ein paar Jahren in der höchsten Liga zu spielen, sei nicht ins Stocken geraten. „Das erste Ziel ist es jetzt, uns in Liga zwei zu etablieren.“

Dass nun aufgrund der AFL-Absage der Footballer mehr Geld in den Basketball fließt, sei aufgrund der klaren Trennung der Sektionen nicht der Fall. Als nächster Schritt sollen schon bald neue Spieler präsentiert werden. „Wir werden Gespräche führen und schauen, was rauskommt“, so Nuener. Ob im Landessportcenter Fans zugelassen sind, steht noch in den Sternen. Der Trainingsbeginn ist für Mitte August angesetzt.