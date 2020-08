Hamburger Literaturfestival lädt Kabarettistin Eckhart aus

Die steirische Kabarettistin Lisa Eckhart ist nach Protesten vom „Harbour Front Literaturfestival“ in Hamburg vorerst ausgeladen worden. Eckhart hätte im Rahmen des Literaturwettbewerbs am 14. September im „Die steirische Kabarettistin Lisa Eckhart ist nach Protesten vom „Harbour Front Literaturfestival“ in Hamburg vorerst ausgeladen worden. Eckhart hätte im Rahmen des Literaturwettbewerbs am 14. September im „Nochtspeicher“ lesen sollen. Der Club sagte die Veranstaltung laut Bericht des deutschen Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ aber wegen Sicherheitsbedenken ab.