Suche nach Ursache der Detonation in Beirut geht weiter

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron sprach bei einem kurzfristigen Besuch in Beirut von einer „historischen Verantwortung“ der politischen Führung. Das libanesische Volk sei Opfer einer „politischen, moralischen, wirtschaftlichen und finanziellen Krise“. Macron sollte am Donnerstag unter anderem mit seinem Amtskollegen Michel Aoun und Regierungschef Hassan Diab zusammentreffen, um Grundlagen für einen Wiederaufbauvertrag zu schaffen. Die frühere Mandatsmacht Frankreich ist dem Land weiterhin eng verbunden.

Eine aufgebrachte Menschenmenge forderte von Macron den Sturz der libanesischen Regierung. „Helfen Sie uns!“ und „Revolution!“, skandierten die Menschen am Donnerstag bei Macrons Visite im christlichen Stadtviertel Gemmayze. Viele riefen auch: „Das Volk will den Sturz des Regimes!“ Macron forderte die libanesische Regierung zu Reformen, zum Kampf gegen Korruption und insgesamt zu einem „Systemwechsel“ auf.

In Beirut hatte eine heftige Detonation am Dienstag große Teile des Hafens zerstört und ganze Straßen im Zentrum in Scherben und Trümmer gelegt. Spekuliert wird, dass große Mengen an Ammoniumnitrat, die jahrelang im Hafen ohne Sicherheitsvorkehrungen gelagert wurden, explodierten. Der Verdacht richtet sich dabei auf das unter moldauischer Flagge fahrende Frachtschiff „Rhosus“, das 2013 große Mengen der gefährlichen Substanz in den Hafen gebracht haben soll.