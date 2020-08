Sri Lankas Regierungspartei steuert auf klaren Wahlsieg zu

Die Partei von Sri Lankas Präsident Gotabhaya Rajapaksa und seiner mächtigen Familie steuert bei der Parlamentswahl auf einen klaren Sieg zu. Von den ersten 60 ausgezählten Wahlkreisen hat die Partei 55 gewonnen, wie die Wahlkommission am Donnerstagabend (Ortszeit) mitteilte. Insgesamt gibt es in dem südasiatischen Inselstaat 160 Wahlkreise. Das Endergebnis wurde in der Nacht erwartet.