Österreich verhängt Reisewarnung für Spaniens Festland

Nach nicht einmal zwei Monaten ist es mit der Reisefreiheit nach Spanien wieder vorbei. Wie das Außenministerium der APA am Donnerstag mitteilte, gilt ab Montag 0.00 Uhr eine partielle Reisewarnung für das beliebte Urlaubsland. Ausgenommen seien lediglich die Balearen und Kanaren. Vom spanischen Festland nach Österreich Einreisende brauchen ab Montag einen negativen SARS-CoV2-Test.

Anders als im benachbarten Deutschland müssen zurückkehrende österreichische Urlauber solche Tests aber selbst bezahlen. Deutschland bietet schon seit der Vorwoche an Grenzen und Flughäfen kostenlose und freiwillige Tests für Rückreisende an. Ab diesem Samstag gilt in Deutschland eine Testpflicht für alle jene Personen, die aus Risikogebieten zurückkehren. Dazu gehören auch drei nordspanische Regionen, darunter Katalonien.