New York verklagt Waffenlobby NRA und fordert Auflösung

Nach 18-monatigen Ermittlungen erhebt die Generalstaatsanwältin des US-Staats New York Anklage gegen die mächtige Waffenlobby-Organisation NRA (National Rifle Association), um deren Auflösung zu erreichen. „Betrug und Missbrauch“ seien an der Tagesordnung gewesen, sagte Letitia James am Donnerstag in New York. Über drei Jahre hinweg seien Schäden in Höhe von über 64 Mio. Dollar entstanden.