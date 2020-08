Flüchtlinge kehren aus Kolumbien nach Venezuela zurück

Mehr als 95.000 Venezolaner, unter denen vermutlich die meisten vor der Wirtschaftskrise ihres Landes nach Kolumbien geflüchtet waren, sind angesichts der Coronakrise in die Heimat zurückgekehrt. Weitere 42.000 planten eine Rückkehr, hieß es in einer Erklärung der kolumbianischen Migrationsbehörde am Donnerstag.