Trump geht gegen TikTok und WeChat vor

US-Präsident Donald Trump geht gegen die chinesischen Firmen hinter den Sozialen Netzwerken WeChat und TikTok vor. Damit dürften sich die Beziehungen beider Wirtschaftsmächte, die zuletzt schon angespannt waren, weiter verschlechtern. Prompt kam dazu auch Kritik aus China. TikTok will rechtlich gegen das Verbot vorgehen.

Trump verfügte am Donnerstag Anordnungen, die Transaktionen mit ByteDance, Eigner der vor allem bei Jugendlichen beliebten Video-App TikTok, und Tencent, Eigner der WeChat-App, untersagen. Die Dekrete treten in 45 Tagen in Kraft. Tencent und ByteDance wollten sich nicht dazu äußern. Tencent-Aktien fielen am Freitag um mehr als vier Prozent.

Trumps Regierung hatte zuletzt schon angekündigt, aus Sicherheitsgründen gegen chinesische Apps vorgehen zu wollen. TikTok und WeChat wurden in diesem Zusammenhang als „signifikante Bedrohungen“ dargestellt - Trump und andere US-Politiker sehen TikTok als chinesisches Spionageinstrument.

Die chinesische Regierung reagierte erwartungsgemäß mit scharfen Worten. Die Verbotsverordnung sei ein Akt der „willkürlichen politischen Manipulation und Unterdrückung“, wie ein Sprecher des Außenministeriums in Peking am Freitag sagte.

Derzeit läuft eine Frist bis zum 15. September, um die US-Aktivitäten von TikTok an den amerikanischen Software-Riesen Microsoft zu verkaufen. Gelingt der Deal nicht, droht das Verbot in den USA. Laut „Financial Times“ will Microsoft das weltweite Geschäft des Videodienstes übernehmen, nicht nur das in den USA. Darin eingeschlossen seien die Aktivitäten in Europa und Indien.

In der Trump-Anordnung hieß es, TikTok könne für Propaganda-Kampagnen genutzt werden, von denen die alles beherrschende Kommunistische Partei (KP) in China profitiere. Im WeChat-Dekret hieß es, die KP könne über die App an Daten amerikanischer Bürger kommen.

TikTok kündigte an, rechtlich gegen das Verbot vorzugehen. Es gehe darum, sicherzustellen, dass die Nutzer gerecht behandelt würden, „wenn nicht von der Regierung, dann von den US-Gerichten“, teilte das zum chinesischen Konzern ByteDance gehörende Unternehmen auf seiner Website mit. Zugleich hieß es, man sei „geschockt“ von der Anordnung.

Mit TikTok können Kurzvideos hergestellt und mit Spezialeffekten bearbeitet werden. Das Netzwerk hat sich in den USA zunehmend zu einer Plattform für politische Debatten und Kampagnen entwickelt. Die App hat rund 100 Millionen Nutzer in den Vereinigten Staaten. Sie ist vor allem bei jungen Nutzern sehr beliebt. Bytedance bestreitet, Nutzerdaten an die chinesische Regierung weiterzugeben.

Der Technologie-Experte James Lewis sagte der Nachrichtenagentur Reuters, China werde sich das Vorgehen von Trump nicht gefallen lassen und Vergeltung üben. TikTok sei der wichtigere Fall. WeChat habe in den USA nur rund drei Millionen User, die meisten davon Chinesen.

Das US-Heimatschutzministerium, die US-Streitkräfte sowie die Verkehrssicherheitsbehörde TSA haben die Nutzung von TikTok auf Diensthandys bereits verboten. Der US-Senat verabschiedete am Donnerstag einen Gesetzentwurf, wonach allen Regierungsmitarbeitern, Parlamentariern, Kongressmitarbeitern und Angestellten öffentlicher Unternehmen das Herunterladen und die Nutzung von TikTok auf Diensthandys verboten werden soll. Das Repräsentantenhaus - die andere Parlamentskammer - hat über die Gesetzesvorlage aber noch nicht entschieden.