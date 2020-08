Philharmoniker-Sommernachtskonzert heuer fast ohne Publikum

Das coronabedingt auf den 18. September verschobene Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker in Schönbrunn findet weitgehend ohne Publikum statt. Der Schlosspark werde an diesem Tag ab 18 Uhr geschlossen, einige Bereiche zudem noch früher gesperrt, hieß es am Freitag in einer Aussendung.