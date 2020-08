Hilfsorganisation Sea Eye reicht Klage gegen Italien ein

Die deutsche Hilfsorganisation Sea Eye hat eine Klage gegen Italien wegen der Festsetzung ihres Rettungsschiffes „Alan Kurdi“ eingereicht. Die Klage wurde gegen das italienische Verkehrsministerium und die Hafenbehörde von Palermo vorgelegt, teilte die Hilfsorganisation am Freitag mit.

Die „Alan Kurdi“ liegt derzeit im spanischen Hafen von Burriana. Zuvor wurde das Schiff über sieben Wochen in Palermo festgehalten. Drei Missionen musste Sea-Eye deshalb bereits absagen. Die italienische Küstenwache setzte das Schiff nach der Rettung von 150 Menschen am 5. Mai in Palermo fest und argumentierte mit „gravierenden Sicherheitsmängeln“. Mit ähnlichen Bescheiden setzten die italienischen Behörden später auch die Rettungsschiffe „Sea-Watch 3“, die „Ocean Viking“ und die Aita Maria“ fest.