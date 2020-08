Ausstellung in Galerie Maier: Hausmannskost und Tiroler Schmankerln

Innsbruck – So ziemlich alles, was für die Inhaber der Galerie Maier die Tiroler Kunst im 20. Jahrhundert ausmacht, zeigt sie anhand von rund 140 Kostproben in ihrer sommerlichen Ausstellung. Bestückt mit traditioneller „Hausmannskost“ genauso wie extravaganten „Delikatessen“, die die Geschmacksnerven von Kunstkennern durchaus zu verzücken vermögen.