Netrebko und Eyvazov begeistern in Rom

Mit brausendem Beifall und Bravorufen ist der Auftritt der Starsopranistin Anna Netrebko und ihres Ehemannes Yusif Eyvazov am Donnerstagabend auf dem Gelände des Circus Maximus in Rom zu Ende gegangen. Das Paar sang ein Repertoire von Arien von Verdi, Puccini, Mascagni, Francesco Cilea und Antonin Dvorak. Eine Replik der Aufführung ist am Sonntag geplant.

Das Sängerpaar trat in Rom sieben Jahre nach der Aufführung von „Manon Lescaut“ unter dem Dirigat von Riccardo Muti auf, bei der es sich kennengelernt hatte. Das Paar heiratete Ende 2015 in Wien. „Wir sind wirklich glücklich hier in der Ewigen Stadt aufzutreten zu können, wo wir uns kennengelernt haben. Rom bedeutet uns viel“, sagte Netrebko, die zuletzt auch in Neapel aufgetreten ist.