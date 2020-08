Zwischen alt und neu: In Tallinn bleibt kein Stein auf dem anderen

Jaan-Laur Tähepold deutet auf ein schickes Café in der Altstadt und ist sich sicher: „Das war letzte Woche noch nicht da.“ Dass in seiner Heimatstadt überall Neues entsteht, verwundert den Tourguide längst nicht mehr. Tallinn boomt, setzt Trends, verändert sich rasend schnell. Warum? „Vielleicht, weil wir sehr vieles aufholen mussten, was durch die Sowjetzeiten verhindert war“, antwortet der Soziologe.