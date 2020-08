Sensation zwischen Pilzen: Leser entdeckten Baumschläfer

Unter anderem Bilder des Siebenschläfers, der weniger selten als sein Verwandter ist, aber auch ein Foto vom so genannten Gartenschläfer aus Scharnitz. Ein Leser hatte dann aber den richtigen Riecher: Er fand bei sich einen Schnappschuss des Baumschläfers, der seit Jahrzehnten in Tirol nicht mehr nachgewiesen wurde.

Er habe ihn vor rund einem Jahr beim Schwammerlsuchen in Gries im Sellrain entdeckt und mit dem Handy fotografiert, erklärt Ivica Bogovic. Das Tier sei so groß wie eine Maus und ist auf dem Steig gelegen. Als er den Artikel las, habe er sich daran erinnert.

Andere TT-Leser teilten spannende Erinnerungen. So schrieb einer, dass er das Tierchen in den 50er-Jahren in Kienberg, in der Pitztaler Gemeinde Jerzens, gesehen haben will. „Es versteckte sich im Gebälk der Holzhäuser und beim Schleudern kam es immer wieder vor, dass – wenn man die Schleuder zum Ausrinnen kippte und einen Kübel für den Resthonig unterstellte – man nach Tagen, bei Rückkehr ins Bienenhaus, einen „ertrunkenen Siebenschläfer oder Baumschläfer im Resthonig fand“.