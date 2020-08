Zwei Millionen Fahrgäste: Alpine Coaster mit Rekord

Imst – Die „längste Alpen-Achterbahn der Welt“ knackte am 7. August die Schallmauer von zwei Millionen Fahrgästen. Der Alpine Coaster Imst ist seit seiner Eröffnung vor 17 Jahren noch immer ein Besuchermagnet. Sylvia Emden ging vergangen­e Woche mit ihrer Familie durch das Drehkreuz beim Alpine Coaster in Hoch-Imst und es war so weit: Die Zahl 2,000.000 leuchtete auf.