Fischmarkt schafft es mit Abstand aus der Corona-Pause

Innsbruck – Wie die Sardinen in der Büchse hat sich die vergangenen Tage beim Hamburger Fischmarkt am Innsbrucker Marktplatz niemand gefühlt. „Gedränge gibt es hier keines, wir haben ja viel Platz“, sagt Birgit Moritz, die verschiedenste Fischspezialitäten am Markt verkauft. Die Besucher schlendern von Stand zu Stand, genießen Schmankerln und sitzen gemütlich beisammen. Viele von ihnen sind froh, dass es den Markt wieder gibt. „Unter freiem Himmel ist’s herrlich“, sagt eine Besucherin.