Vier Soldaten bei Selbstmordanschlag in Somalia getötet

Ein Selbstmordattentäter hat in Somalia mindestens vier Soldaten getötet. Der Angreifer habe sich am Samstag in einem Auto bei einem militärischer Außenposten in der Hauptstadt Mogadischu in die Luft gesprengt, sagte Abdullahi Madoobe, ein Vertreter des Militärs. Fünf Soldaten seien zudem verletzt worden.