Jeep auf A2 von Leitscheine aufgespießt

Auf der Südautobahn (A2) in Fahrtrichtung Graz hat sich am Freitagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Ein Jeep Geländewagen verunglückte auf Höhe der Anschlussstelle Bad Vöslau. Das Fahrzeug wurde dabei von der Randleitschiene regelrecht aufgespießt, berichtete die Feuerwehr am Samstag. Dem Lenker gelang es, sich selbst zu befreien. Er stand nach dem Unfall unter Schock.