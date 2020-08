Golf: Johnson bei PGA Championship voran - Wiesberger 18.

Der US-amerikanische Golfer Dustin Johnson hat beste Chancen auf den Sieg beim ersten Major-Turnier des Jahres 2020. Nach drei von vier Runden lag der 36-Jährige am Samstag (Ortszeit) bei den PGA Championship in San Francisco mit einem Schlag Vorsprung vorn. Der Österreicher Bernd Wiesberger fiel in der dritten Runde auf Platz 18 zurück, der Austro-Amerikaner Sepp Straka war auf Rang 59 zu finden.