Bereits mehr als 100.000 Coronatote in Brasilien

Die Zahl der Coronatoten ist in Brasilien auf mehr als 100.000 gestiegen. Das größte und mit knapp 220 Millionen Bewohnern bevölkerungsreichste Land Lateinamerikas überschritt diese Marke in der offiziellen Statistik des Gesundheitsministeriums am Samstag. In den USA sind inzwischen mehr als fünf Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert worden. Mexiko meldete fast 500.000 Fälle.