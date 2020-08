Jackson-Handschuh in den USA teuer versteigert

Ein Pailletten-Handschuh von Popstar Michael Jackson, den der Sänger 1984 während seiner „Victory“-Tour trug, ist für gut 112.000 Dollar (ca. 95.000 Euro) versteigert worden. Dies gab das US-Auktionshaus Heritage Auctions am Samstag bekannt. Neben dem Handschuh des „King of Pop“ kamen im Rahmen einer Versteigerung von Musik- und Entertainmentmemorabilien Hunderte Gegenstände unter den Hammer.

Knapp 119.000 Dollar zahlte ein Bieter für ein seltenes Konzertposter aus dem Jahr 1958, auf dem Rock‘n‘Roll-Größen wie Buddy Holly, Chuck Berry und Jerry Lee Lewis aufgeführt sind. Das bunte Plakat kündigt 16 Musiker und Bands für drei „Big Beat“-Konzerte in Madison (Wisconsin) mit Hits wie „Peggy Sue“, „Great Balls of Fire“ und „Sweet Little 16“ an.