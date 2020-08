Die USA wollen ihre Truppenstärke in Afghanistan bis Ende November auf unter 5.000 reduzieren. Das sagte Verteidigungsminister Mark Esper am Samstag zum Sender Fox News. Momentan sind rund 8.600 US-Soldaten in Afghanistan, in dem die radikal-islamischen Taliban immer wieder Anschläge verüben. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt gesagt, die Truppenstärke auf rund 4.000 drücken zu wollen.