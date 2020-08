Milwaukee verliert in NBA gegen Dallas

Die Dallas Mavericks haben in der National Basketball Association die Milwaukee Bucks und damit gegen das nach Siegen klar beste Team der NBA nach Verlängerung einen 136:132-Sieg geholt. Der überragende Luka Doncic kam dabei auf 36 Punkte, 19 Assists and 14 Rebounds.

Der Erfolg ändert allerdings nichts an Rang sieben in der Tabelle, den die Mavericks bei noch drei ausstehenden Partien vor den Play-offs weder verlieren noch verbessern können. Nach derzeitigem Stand trifft Dallas in der ersten Runde auf die Los Angeles Clippers, die gegen die zuletzt starken Portland Trail Blazers 122:117 gewannen.