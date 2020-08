Philadelphia als Topteam des Ostens nun gegen Montreal

Ohne den weiter verletzt fehlenden Michael Raffl haben die Philadelphia Flyers in der National Hockey League (NHL) den ersten Platz im Osten fixiert. Mit einer starken Mannschaftsleistung und ohne Treffer ihrer fünf besten Torjäger besiegten die Flyers in der Nacht auf Sonntag die Tampa Bay Lightning mit 4:1.

Der dritte Sieg im dritten Spiel der Platzierungsrunde in der Blase von Toronto bringt Philadelphia ein Play-off-Duell gegen die als Nummer zwölf gesetzten Montreal Canadiens ein, die in der Qualifikationsrunde Pittsburgh in vier Spielen eliminiert hatten.