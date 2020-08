Rep unterschreibt bis 2023 in Hartberg

Hartbergs Offensiv-Duo Dario Tadic und Rajko Rep bleibt vereint. Wie der Fußball-Bundesligist am Sonntag mitteilte, verlängerte einen Tag nach Torjäger Tadic nun auch Rep seinen Vertrag in der Oststeiermark um drei Jahre bis Sommer 2023. Dem Slowenen, der in der abgelaufenen Saison auch sein Nationalteamdebüt feierte, gelangen in zwei Saisonen im Hartberg-Trikot 17 Tore und 16 Vorlagen.