Allegro Vivo Festival eröffnet mit Batik-Uraufführung

Das 42. Allegro Vivo Festival ist eröffnet: Am Samstagabend dirigierte der künstlerische Leiter Vahid Khadem-Missagh in der barocken Bibliothek von Stift Altenburg ein „Präludium“-Konzert als Auftakt zum Corona-bedingt adaptierten Programm, das bis 20. September im Waldviertel das Motto „molto appassionato“ vermitteln will.

Leidenschaftlich, oder - wie nun gesteigert - sehr leidenschaftlich soll es musikalisch zugehen, sozusagen als „Umarmung der Seele“, so Geschäftsführer Nikolaus Straka. Dementsprechend wurden auch die Musiker der Academia Allegro Vivo vom Publikum demonstrativ herzlich begrüßt. Zu hören gab es Ludwig van Beethovens „Kreutzersonate“ in einer Bearbeitung des Klosterneuburger Komponisten, Dirigenten und Geigers Christoph Ehrenfellner, gefolgt von der Uraufführung des „Divertimento in Six Parts for Violin, Piano and Strings“ von Roland Batik, ein Auftragswerk von Allegro Vivo und dem Land Niederösterreich.