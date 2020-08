Johnson bei PGA Championship voran - Wiesberger 18.

Der sechstletzte „Flight“ des vorletzten Tages des Golf-Majors PGA Championship hat den Führenden vor der Schlussrunde hervorgebracht. Aber nicht Bernd Wiesberger setzte sich in San Francisco in Front, sondern der mit ihm auf die Runde gegangene Dustin Johnson. Der US-Amerikaner erarbeitete sich mit einer 65er-Runde einen Vorsprung von zwei Schlägen, Wiesberger liegt nach einer 70 auf Rang 18.

Der Burgenländer ist nur zwei Schläge von den Top Ten entfernt und damit vom besten Major-Ergebnis eines Österreichers bisher. Dieses hatte Markus Brier 2007 bei den British Open als Zwölfter geschafft, Wiesbergers Top-Ergebnis auf diesem Niveau ist Rang 15 beim PGA Championship 2014 in Kentucky. Das ist als in absoluter Reichweite. Der 34-Jährige kam in Runde drei auf je vier Birdies (Schlaggewinne) und Bogeys (Schlagverluste), gewann damit wieder etwas mehr an Konstanz.