Mindestens 43 Tote bei Erdrutsch auf indischer Teeplantage

Der massive Erdrutsch im Bezirk Idukki im Bundesstaat Kerala ereignete sich bereits am Freitag. Mehrere Leichen waren schon in der Nacht auf Samstag geborgen worden, bis Sonntagnachmittag stieg die Zahl der Toten auf 43. Die Bergungsarbeiten dauerten noch an. Örtlichen Medienberichten zufolge lebten in der betroffenen Region 78 Menschen, von denen viele noch vermisst würden.