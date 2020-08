Militär in Somalia tötet acht Terroristen nach Anschlag

Nach einem Selbstmordanschlag in Somalia hat das somalische Militär nach eigenen Angaben die Terrormiliz Al-Shabaab angegriffen und mindestens acht Kämpfer getötet. Die Armee habe am Sonntag einen Einsatz im Dorf Shamgare im Süden des Landes durchgeführt, sagte Ahmed Maslah Hussein, ein Vertreter des Militärs. Unter den Getöteten sei auch ein hochrangiges Mitglied der Terrorgruppe.

Der Einsatz war demnach ein Vergeltungsschlag für einen Terrorangriff am Vortag. Ein Selbstmordattentäter hatte sich am Samstag bei einem militärischen Außenposten in der Hauptstadt Mogadischu in die Luft gesprengt und sechs Soldaten sowie drei Zivilisten getötet. Al-Shabaab beanspruchte die Tat für sich.