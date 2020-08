Polizei geht gegen Aktivisten in Hongkong vor

Die Polizei in Hongkong hat am Montag mehrere Aktivisten für mehr Freiheit in der früheren britischen Kronkolonie festgenommen. Sieben Personen seien wegen des Verdachts, gegen das neue Sicherheitsgesetz verstoßen zu haben, verhaftet worden, teilte die Polizei mit. Die Operation sei noch im Gange, weitere Festnahmen möglich.