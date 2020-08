Taliban nach Freilassungen zu Friedensgesprächen bereit

Die radikalislamischen Taliban in Afghanistan haben ihre Bereitschaft zu Friedensgesprächen nach Abschluss eines Gefangenenaustauschs bekräftigt. „Unsere Haltung ist klar: Wenn die Freilassung der Gefangenen abgeschlossen ist, sind wir innerhalb einer Woche bereit für innerafghanische Gespräche“, sagte Taliban-Sprecher Suhail Shaheen am Montag.

Eine afghanische Stammesversammlung hatte am Wochenende die umstrittene Freilassung von 400 als besonders gefährlich geltenden Taliban-Kämpfern beschlossen. Laut einem Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates soll ihre Freilassung innerhalb der kommenden zwei Tage beginnen. Im Anschluss könnte laut Taliban-Sprecher Shaheen die erste Gesprächsrunde in der katarischen Hauptstadt Doha abgehalten werden. An der Spitze der Taliban-Delegation werde Abbas Stanekzai stehen, der bereits in Doha Verhandlungen mit den USA geführt hatte.