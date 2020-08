Autobranche fühlt sich mit angekündigter Investitionsprämie überfahren

Wien – Österreichs Automobilwirtschaft dreht gegen die von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) angekündigte Investitionsprämie ab September auf. „Für viele andere Wirtschaftszweige gibt es spezielle Konjunkturmaßnahmen, die Automobilwirtschaft wird aber komplett außen vor gelassen“, kritisiert Karl-Heinz Rauscher, Obmann des Fachverbandes der Fahrzeugindustrie in der Wirtschaftskammer Österreich: „Denn die nun vorgelegte Investitionsprämie schließt konventionell betriebene Pkw und Lkw aus und erweist sich für die Automobilindustrie somit als nutzlos.“ Eine Förderung ausschließlich für Elektromobilität sei für die österreichischen Industriebetriebe nahezu nicht beschäftigungsrelevant. „E-Fahrzeuge betreffen lediglich rund drei Prozent der jährlichen Produktionsleistung und rund 1200 Arbeitsplätze in der Fahrzeugindustrie“, so Rauscher.