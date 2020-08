Startschuss für Museum neu: 36 Mio. Euro sind zu verplanen

Innsbruck – Fanfarenklänge sind am Freitag in Innsbruck ertönt – bei der Eröffnung der Festwochen der Alten Musik. Ein Projekt, das sich ähnlich mühsam gestaltete wie die Durchführung des durch Corona gebeutelten Musikfestivals, ging am selben Tag ganz ohne Begleitmusik an den Start: der Um- und Ausbau des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum, der nach langem politischen Ringen mit 36 Millionen Euro budgetiert ist. Am 7. August wurde EU-weit der Architektenwettbewerb für die Generalplanung des Großvorhabens kundgemacht. Bewerbungsende ist der 18. September.