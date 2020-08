Mordermittlungen nach Hochhausbrand in Tschechien

Nach dem Hochhausbrand in Bohumin in Tschechien mit elf Toten hat die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungen wegen Mordes eingeleitet. Beschuldigter sei ein 54 Jahre alter Mann, sagte ein Sprecher der Behörde mit Sitz in Ostrava (Ostrau) am Montag nach Angaben der Agentur CTK. Ihm werde vorgeworfen, die Wohnung im elften Stock des 13-stöckigen Plattenbaus absichtlich in Brand gesetzt zu haben.

Die Polizei hatte Spuren eines Brandbeschleunigers - vermutlich Benzin - entdeckt. Nach tschechischen Medienberichten wollte sich der Mann an seiner Ex-Frau rächen, die in der Wohnung an einer Familienfeier teilgenommen habe. Unter den Opfern des Brandes vom Samstag waren auch drei Kinder. 13 Menschen wurden verletzt. Zwei von ihnen befanden sich am Montag noch in kritischem Zustand auf der Intensivstation. Es war die schwerste Brandkatastrophe in Tschechien seit 30 Jahren.