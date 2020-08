Mann ertrank in Vorarlberg beim Schwimmen im Bodensee

Ein noch unbekannter Mann ist am Sonntagabend in Hard (Bez. Bregenz) beim Schwimmen im Bodensee ertrunken. Der etwa 25- bis 35-jährige Mann ging 20 Meter vom Ufer entfernt unter, eine sofort eingeleitete Suchaktion blieb zunächst erfolglos. Erst knapp vier Stunden später - bereits nach Mitternacht - wurde der leblose Körper des Schwimmers in einer Tiefe von 2,5 Meter entdeckt, so die Polizei.