Deutsche tötete in der Schweiz ihre Kinder und sich selbst

Eine 30-jährige Frau aus Deutschland hat nach ersten Erkenntnissen der Polizei in der Nähe von Zürich in der Schweiz ihre vierjährigen Zwillingsmädchen getötet und dann Selbstmord begangen. Die drei Toten wurden am Montag in einem im Wald abgestellten Auto aufgefunden. Die Hintergründe der Tat sind unklar.