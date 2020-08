Kokain im Wert von 300 Mio. Euro in Hamburg sichergestellt

Spektakulärer Fund im Hamburger Hafen: Polizei und Zoll haben in einem Container rund 1,5 Tonnen Kokain entdeckt. Das ist eine der größten Mengen, die je dort sichergestellt wurden, gab das Zollfahndungsamt am Montag bekannt. Das Suchtgift, das zwischen Reissäcken versteckt war, hat einen geschätzten Straßenverkaufswert von rund 300 Millionen Euro.

Der Container war bereits Ende Juni mit dem 300 Meter langen Containerfrachter „CMA CGM Jean Gabriel“ in den Hamburger Hafen gekommen. Von dort sollte er mit anderen Transportbehältern auf ein sogenanntes Feederschiff umgeladen werden, das die Fracht weiter nach Polen bringen sollte. Im Zollamt Waltershof wurde der Container in der Prüfanlage durchleuchtet. Dabei entdeckten die Beamten das Suchtgift, das in mehreren kleinen Paketen abgepackt war.