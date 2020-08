Doping-Prozess gegen ehemaligen Langläufer Harald Wurm

Der Prozessreigen rund um die „Operation Aderlass“ geht in eine weitere Runde. Am Freitag muss sich der ehemalige Skilangläufer Harald Wurm vor dem Landesgericht Innsbruck verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt ihm Vergehen nach dem Anti-Doping-Bundesgesetz, schweren Sportbetrug und falsche Beweisaussage zur Last.