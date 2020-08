Israel schließt einzigen Grenzposten nach Gaza

Israel schließt den einzigen Grenzübergang für Warenlieferungen in den Gazastreifen. Das kündigte die israelische Zivilverwaltung für die besetzten Gebiete in der Nacht auf Dienstag an. Mit der Maßnahme werde auf die Angriffe gegen Israel mit aus dem Gazastreifen abgefeuerten Brandballons reagiert, hieß es.