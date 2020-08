22-jähriger Burgenländer in Mörbisch tot aufgefunden

In Mörbisch am See (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist bereits Montagfrüh ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Neusiedl am See tot aufgefunden worden. Die Leiche des Burgenländers, die nahe der Kläranlage von Mörbisch gefunden wurde, wies Verletzungen auf, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag auf APA-Anfrage. Die Polizei ermittle derzeit in alle Richtungen, eine Obduktion wurde angeordnet.