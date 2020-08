US-Außenminister Pompeo startet Mitteleuropa-Tour in Prag

US-Außenminister Mike Pompeo hat in Tschechien seine Mitteleuropa-Reise begonnen. Der republikanische Politiker landete am Dienstagmorgen auf dem Vaclav-Havel-Flughafen in Prag, wie im Fernsehen zu sehen war. Für den Nachmittag war unter anderem ein Brauereibesuch mit seinem tschechischen Kollegen Tomas Petricek in Pilsen (Plzen) geplant. Weitere Stationen sind Slowenien, Österreich und Polen.

Pompeo wird am Freitag in Wien erwartet. Zum Abschluss seiner Tour will Pompeo am Samstag in Warschau einen Vertrag über zusätzliche US-Truppen in Polen unterzeichnen.