Mindestens 13 Tote bei Kämpfen im Osten des Sudan

Bei Kämpfen im Osten des Sudan sind mindestens 13 Menschen getötet worden. Zudem seien 42 Menschen bei den Zusammenstößen zwischen Mitgliedern unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen seit Sonntag verletzt worden, teilte ein Ärzteverband am Montagabend mit. Die Kämpfe fanden in Port Sudan statt, einer Hafenstadt am Roten Meer. Seit Montag besteht in der Stadt eine nächtliche Ausgangssperre.