Vom Après-Ski bis zum Club: Feiern in Tirol verboten?

ÖVP-Chef Günther Platter hat auf den Bund verwiesen und fordert eine einheitliche Regelung in ganz Österreich. ÖVP-Wirtschaftsbündler Franz Hörl hatte das Thema angezogen, konnte sich am Montag eine Sperrstunde zwischen 17 und 18 Uhr vorstellen, am Dienstag ruderte Hörl zurück und verlangte ein­e Pause, um die Après-Ski-Lokale zu lüften. Früher habe man um 17 Uhr zugesperrt, um nach einer Stunde wieder aufzusperren, meinte er. In der ÖVP und insbesondere im Wirtschaftsflügel sorgt das Thema für große Aufregung, ebenso in der Tourismus-Branche.