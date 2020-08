Am Abend des Hohen Frauentags lädt das Land anstelle der üblichen Verdienstmedaillen-Verleihung zu einem Corona-Dankesfest mit eigens komponiertem Dankes-Lied „Tirol haltet z’amm“. Werden Sie mitsingen?

Es heißt, das Lied und der vorab an alle Haushalte verteilte Dankesbrief von LH Günther Platter im Namen der Landesregierung, sei ohne das Wissen der Grünen entstanden. Sie sollen keine Freude darüber haben, die Opposition schäumt. Braucht es so ein Dankeslied?

Felipe: Dank und Anerkennung für jene Menschen, die sich in diesem schwierigen Halbjahr derart in der Krise für andere eingesetzt haben, ist notwendig. Das kann eine faire Abgeltung sein, auch von Überstunden, ein verdienter Urlaub – es darf aber auch Symbole geben. Ich persönlich brauche so ein Lied nicht. Ich nehme aber wahr, dass es Menschen gibt, die auch das sehr zu schätzen wissen.