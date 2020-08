Langkampfener Bahnkunde zahlte 135 Euro für den Rad-Transport

Langkampfen –Dass es mit den Ticketautomaten an den ÖBB-Haltestellen so seine Tücken hat, ist nichts Neues, das musste nun ein Bahnkunde aus Langkampfen selbst erfahren: „Ich selbst habe eine Tirol Karte, aber ich wollte an diesem Tag mein Fahrrad mittransportieren, dafür wollte ich am Automaten ein Ticket lösen. Das war aber nicht ganz einfach und als dann der Zug kam, habe ich es aufgegeben und bin eingestiegen“, berichtet der Mann gegenüber der Tiroler Tageszeitung.