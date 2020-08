Österreichischer Doppelstaatsbürger im Iran verurteilt

Unter den Verhafteten ist laut Esmaili auch Jamshid Sharmahd, ein Deutsch-Iraner mit Wohnsitz in den USA. Ihm wird vorgeworfen, 2008 an einem tödlichen Anschlag auf eine Moschee in Shiras im Südiran beteiligt gewesen zu sein. Die iranische Justiz bezeichnet ihn als Anführer der monarchistischen Terrorgruppe „Tondar“. Er selbst jedoch hatte sich stets als Sprecher der Gruppe „Königliche Vereinigung Irans“ mit Sitz in Kalifornien vorgestellt. Sharmahd droht die Todesstrafe, falls das Gericht seine Teilnahme an dem Anschlag in Shiras bestätigt.